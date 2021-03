Cancelan 2 mil vuelos en Denver por tormenta de nieve

Más de 2 mil vuelos en Denver Colorado fueron cancelados durante este fin de semana por el paso de la tormenta de nieve alertada desde el viernes por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Heavy snow and possibly blizzard conditions are expected to envelop the central Rockies and central High Plains. Widespread travel impacts are likely as strong winds combining with snowfall rates of one to two inches per hour to produce blizzard conditions for some areas. pic.twitter.com/afwbKMOvB4 — National Weather Service (@NWS) March 13, 2021

La portavoz del Aeropuerto Internacional de Denver, Emily Williams, especificó que el sábado se cancelaron 750 vuelos y para este domingo se estima que alrededor de 1300 están suspendidos.

A través de su sitio web, el Aeropuerto emitió una alerta para los usuarios sobre el aviso de cancelaciones de vuelos durante.

“Una fuerte tormenta invernal está afectando las operaciones en DEN. El aeropuerto está abierto, sin embargo, se ha cancelado un número importante de vuelos el sábado y domingo.”, señala la alerta.

En sus redes sociales, las autoridades aeroportuarias compartieron imágenes sobre la situación que prevalece en las pistas, además de agradecer a los pasajeros su comprensión ante la cancelación de vuelos.

“¡Vistas nevadas del aeródromo! Se espera nieve durante toda la noche y mañana y la mayoría de los vuelos de mañana han sido cancelados. ¡Gracias a todos los equipos de DEN por su trabajo durante esta tormenta! “, señalan autoridades.

Snowy airfield views! Snow is expected throughout tonight and tomorrow and the majority of tomorrow’s flights have been cancelled. Thanks to all DEN crews for their work during this storm! pic.twitter.com/pnVsstS5gs — Denver Int'l Airport (@DENAirport) March 14, 2021

También se informó sobre las acciones que se tienen previstas ante las posibles afectaciones por la caída de nieve, entre las cuales se encuentran los camiones recolectores de nieve que están listos para darle mantenimiento a las pistas de aterrizaje y despegue.

“¡Nuestro equipo de nieve es el mejor y están listos para comenzar cuando llegue el Copo de nieve! Esperamos que comiencen a nevar fuertes esta tarde. DEN tiene más de 200 equipos dedicados a mantener nuestro aeródromo despejado y seguro durante la tormenta. ¡Gracias a estos equipos que trabajarán durante la tormenta!”, señalaron.

Our snow team is the best & they are ready to go when the ❄️ arrives! We're expecting heavy snow to begin this afternoon. DEN has 200+ pieces of equipment dedicated to keeping our airfield clear & safe during the storm. Thanks to these crews who will work throughout the storm! pic.twitter.com/W2SrxAraRy — Denver Int'l Airport (@DENAirport) March 13, 2021

En el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) señala que “un gran sistema de tormentas continúa trayendo fuertes nevadas, fuertes vientos y condiciones de ventisca a partes de las Montañas Rocosas centrales y las Llanuras altas centrales. Serán posibles tormentas fuertes-severas aisladas en el norte de Kansas y el este de Arkansas”.

A major storm system continues to bring heavy snow, strong winds, and blizzard conditions to parts of the central Rockies and central High Plains. Isolated strong-severe storms will be possible across northern Kansas and eastern Arkansas. pic.twitter.com/Al1AmbWAGT — National Weather Service (@NWS) March 14, 2021

Ante el mal tiempo, el Gobernador de Colorado, Jared Polis, pidió a los ciudadanos se abstengan de viajar por carreteras, mientras que el Departamento de Transporte de Colorado anunció que una vez que comience la tormenta, se cerrarán las carreteras interestatales 25 y 70 en este estado.

Se estima que 30 millones de personas podrían verse afectadas en el oeste de los Estados Unidos por la poderosa tormenta de nieve.

Con información de Agencias EFE y AP.

