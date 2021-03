Millones están bajo advertencias por la gran tormenta de invierno en Estados Unidos

Un sistema de movimiento lento podría producir la mayor nevada en décadas para las Montañas Rocosas Orientales y las Llanuras Occidentales antes de moverse hacia el este, y el Centro de Predicción de Tormentas ha emitido una amenaza climática severa de nivel tres de cada cinco, reportó CNN.

A powerful storm will produce multiple hazards in the Plains: severe storms with large tornadoes, destructive winds, & very large hail in TX, heavy rain and flash floods OK to NE, strong winds and critical fire weather threats in NM/TX, & feet of heavy snow in CO/WY/UT. pic.twitter.com/wwibMVcSBv — National Weather Service (@NWS) March 14, 2021

Partes de Wyoming, incluida Cheyenne, y Nebraska están bajo advertencias de tormenta de nieve, mientras que hay alertas y advertencias de tormentas invernales vigentes para otras partes de la región, dijo el meteorólogo de CNN Tyler Mauldin.

Heavy #snow now falling across much of the Front Range as Winter Storm #Xylia starts to crank up. 1-2'+ in parts of CO/WY/NE along with wind gusts to 35-50 MPH on Sunday. So far >1950 flights canceled @DENAirport

We're live on @weatherchannel pic.twitter.com/YZBxwG4oDG — Mike Seidel (@mikeseidel) March 13, 2021

El sistema traerá fuertes lluvias de alrededor de 4 pulgadas en el medio oeste durante un período de 72 horas antes de que se mueva lentamente a la costa este la próxima semana, trayendo consigo más días lluviosos.

Y una vez que disminuya en las regiones afectadas por la nieve el lunes, otro sistema está listo para tomar su lugar y continuar brindando clima invernal, dijo Mauldin.

Condiciones de ventisca y nevadas

Se espera que la nieve en las zonas centrales de Estados Unidos aumente durante el sábado, pero es probable que no alcance su punto máximo hasta el domingo, dijo Mauldin.

Denver podía ver hasta 2 pies de nieve, con las montañas Front Range y Foothills posiblemente viendo hasta 4 pies. Las elevaciones más altas del sureste de Wyoming podrían ver más de 4 pies de nieve.

Esta zona no es ajena a las nevadas de marzo. De hecho, marzo es en realidad el mes más nevado del año para partes de Colorado y Wyoming. En Denver, cada una de las 10 principales tormentas de nieve de marzo totaliza más de un pie de nieve. Este año podría agregarse a esa lista. “Los totales de nevadas que se pronostican actualmente son absolutamente históricos”, dijo la oficina del NWS en Cheyenne.

El domingo, las tormentas severas empujarán hacia el este hacia Arkansas, Mississippi, Louisiana y Tennessee.

Tornados en Texas

Varias advertencias de tornados estaban vigentes en el oeste de Texas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Tornado Watches are up for much of west Texas, including the panhandle. There is potential for long-lived supercells capable of producing strong tornadoes EF-2 or larger, especially in the moderate risk area. Significant damaging winds and very large hail will be possible. pic.twitter.com/BIGeG9Ihxc — National Weather Service (@NWS) March 13, 2021

Las tormentas podrían producir granizo del tamaño de una pelota de golf o más y ráfagas de viento dañinas de 70 mph, dijo el meteorólogo de CNN, Gene Norman, antes de que azotaran los tornados.

La lluvia amenaza con inundaciones

Las alertas de inundaciones también son una gran preocupación para este sistema en el Medio Oeste.

Con algunos ríos acercándose a la etapa de inundación, las fuertes lluvias anticipadas podrían llevar los ríos a niveles peligrosos.

Las inundaciones también son una amenaza el domingo, particularmente en partes de Missouri, Kansas e Illinois.