Alcalde Garcetti conmemora primer año de restricciones COVID en LA con un video

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, se dirigió este lunes a sus conciudadanos para conmemorar el año duro que ha vivido la ciudad -y el mundo entero- desde que el 15 de marzo de 2020 impusiera las primeras restricciones para frenar la propagación de la pandemia del coronavirus.

Primero en un video compartido en las redes sociales y horas más tarde en una sesión informativa, el alcalde Garcetti recordaba que hace 365 días “emitió una orden de emergencia que pedía a los angelinos hacer enormes cambios y grandes sacrificios para ralentizar la propagación del nuevo coronavirus”.

One year ago, everything changed, and we enacted our first emergency order to protect Angelenos from COVID-19.

One year on, we mourn and remember each soul taken too soon — and we remain resilient and determined to end this pandemic, together.

Strength and love, Los Angeles. pic.twitter.com/595WFDfjeT

— MayorOfLA (@MayorOfLA) March 15, 2021