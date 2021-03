Las imágenes de la histórica tormenta de nieve que afecta a 20 millones de personas en el oeste de los Estados Unidos

El oeste de los Estados Unidos se ha visto afectado por una histórica tormenta invernal que está dejando a su paso gran cantidad de nieve, vuelos cancelados, cierres carreteros por accidentes y cortes de energía.

Se estima que las afectaciones llegaron a cerca de 20 millones de personas de los estados de las Montañas Rocosas y del norte de las grandes praderas.

En Colorado y en Wyoming, los dos estados que sufren el mayor impacto de la nevada, la nieve superó los 20 centímetros de altura acumulados al final del día en zonas urbanas y el doble en las áreas cercanas a las montañas, con la posibilidad de una marca sin precedentes de 65 centímetros en Cheyenne, en Wyoming.

En Colorado, Wyoming, Nebraska y Dakota del Sur se registraron vientos fuertes y gran acumulación de nieve, reporta el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

And one last look at the visible satellite imagery of this powerful winter storm before dark. #COwx pic.twitter.com/v2XMT3ojFg

— NWS Boulder (@NWSBoulder) March 14, 2021