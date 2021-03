Sale a la luz el reencuentro de Harry Styles y Taylor Swift en los Grammy

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

2021 acaba de regalarnos el reencuentro que no sabíamos que necesitábamos. Si el año pasado nos dejó la breve interacción entre bambalinas de Jennifer Aniston con su ex marido Brad Pitt en los SAG Awards, incluyendo ese apretón de manos que él parecía no querer terminar nunca, la gala de los Grammy nos ha permitido ver reunida de nuevo a otra ex pareja este fin de semana: la formada por Taylor Swift y Harry Styles, que actuaron en la entrega de premios y se llevaron a casa sendos galardones.

Ahora acaba de salir a la luz un video de poco más de un minuto en el que se les puede ver charlando en el centro de convenciones de Los Ángeles. El integrante del grupo One Direction es quien se acerca a la mesa de Taylor para saludarla durante una pausa publicitaria y ella se levanta rápidamente de su silla para iniciar una conversación durante la que evitan tocarse o acercarse demasiado para no correr riesgos pese a las medidas de seguridad que marcaron la celebración del evento en plena pandemia. Sin embargo, sí que se muestran muy relajados y sonrientes, sobre todo Harry, que gesticula animadamente mientras le explica a Taylor alguna anécdota que no ha trascendido.

Daba la casualidad de que los dos artistas estaban además nominados en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Pop Solista en la que acabó imponiéndose Harry. Las cámaras pudieron captar la reacción de Taylor, que se puso de pie para aplaudir mientras asentía con la cabeza y daba a entender que estaba de acuerdo con la elección del ganador.

Taylor Swift supporting and cheering on her ex Harry Styles at the #Grammys. We love to see it pic.twitter.com/KPZJCiKELT — Alyssa Bailey (@alyssabailey) March 15, 2021

Cabe recordar que la cantante le dedicó una de sus famosas “canciones de ruptura” al intérprete británico después del romance que protagonizaron allá por 2012, que tituló de forma nada sutil “Style”, aunque lo cierto es que él salía bastante bien parado de la historia que narraba la letra del tema. Harry siempre ha sostenido que resulta un halago que una artista como ella le utilice como inspiración para una de sus creaciones y salta a la vista que al día de hoy mantienen una relación cordial. En la actualidad Harry está saliendo con la actriz y directora Olivia Wilde, a quien conoció rodando su última película “Don’t worry darling”, y Taylor lleva cuatro años compartiendo su vida con el actor Joe Alwyn.

Chrissy Teigen apoya a Billie Eilish tras su “polémico” triunfo en los Grammy

Termina el rodaje de “The Batman”

Estos son los nominados al Oscar 2021