Un Sueño Americano de alto riesgo y muy caro en las redes sociales

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las redes sociales registran un considerable aumento de ofertas de traficantes de personas que ofrecen presuntos cruces fronterizos seguros a personas sin documentos.

“Se cobra $7,800 dólares, no se entrega nada de dinero hasta que ya esté en USA”, dijo a la Opinión el administrador de un perfil en redes sociales.

Amplió la oferta: “se le da asistencia en una casa de seguridad (en Tijuana) con comida diaria, en lo que sale el grupo, si usted llega temprano con nosotros ese mismo día. El cruce se hace por Tijuana por el cerro, solo caminan de dos a cuatro horas”.

Pero tiene la limitante de que “solo llegamos hasta Los Ángeles”.

Ese es uno de por lo menos diez perfiles de redes sociales que ofrecen servicios de presunto “cruce seguro” de la frontera, y es el más barato; el resto pide en promedio $8,000 dólares por persona.

Otro indicó que “no es barato y no se deja en pagos. El precio es fijo, el paso es 100 ciento seguro”.

“Más información solo para perfiles reales, si no, no hay información; puedes pagar todo hasta estar en Estados Unidos”, agregó.

Algunos de plano ofrecen servicios de “coyote seguro a EE.UU.”, dice, “nosotros te aseguramos el Sueño Americano”.

Uno más ofrece “te traigo legal desde Centroamérica” a la frontera estadunidense, y luego “ayudo a cruzar” sin documentos, con un límite territorial hasta Houston, Texas.

Otro ofrece “ayuda con el cruce, con absoluta seriedad”.

Pedro Ríos, el director del Comité de Servicios de los Amigos Americanos en San Diego, comentó a La Opinión que la proliferación de sitios que ofrecen en redes sociales guías o servicios para cruzar sin documentos la frontera se debe básicamente a medidas que impuso la administración anterior.

“El hecho de que la administración del presiente Joe Biden mantenga en vigor políticas con las que Trump desmanteló el sistema de migración, promueve este aumento en ofertas para cruzar”, dijo Ríos.

Por ejemplo, la patrulla fronteriza confirmó a La Opinión que mantiene en vigor el Título 42, un protocolo que las autoridades fronterizas deportan inmediatamente, que se justifica con guías del Centro para el Control de las Enfermedades (CDC) de la administración Trump.

Según el Título 42, la patrulla fronteriza debe regresar de manera inmediata, generalmente por el mismo tramo de frontera por el que cruzó, a todo migrante, como presunta medida sanitaria para prevenir contagios de COVID 19.

“Un pollero puede ofrecer confiado que puede cruzar a la gente, porque tiene en cuenta que si llegan a detenerlo a él y al grupo de personas, solo los enviarán de regreso a México momentos después”, dijo Ríos.

Es una medida que promueve los cruces con polleros, porque “al querer castigar a los migrantes, porque les niega la posibilidad de solicitar asilo, premia a los coyotes”, dijo.

Por otra parte, el precio que cobran los traficantes es muy elevado. Los guías o coyotes tenían diversas tarifas, según la manera y el tramo de frontera por el que intentarían ingresar a los migrantes.

“Hasta hace poco, $8,000 dólares es lo que cobraran por cruzar a una persona en la cajuela de un automóvil por la garita”, dijo Ríos, “no por llevarla por zonas cada vez más hostiles y alejadas de poblados, porque no todo mundo puede escalar el nuevo muro de pilares de metal de 30 pies de alto”.

Son pilares que, por cierto, estos días son congelantes.

Las montañas de Otay, que mencionó uno de los perfiles en redes sociales, este fin de semana continuaban cubiertas de nieve, con advertencia de potencial cierre de la carretera que une a San Diego con Arizona, si el lunes –ayer- una nueva tormenta renovaba la nevada.

Roberto es un migrante mexicano que llegó hace unos meses a Los Ángeles. Dijo en charla telefónica que, a su parecer, la noticia de que el presidente Biden planea regularizar la situación migratoria de once millones de personas sin documentos es una fuerte motivación.

“Aquí en la lonchera (el camión de comida), para no ir lejos, el otro día oí que una persona le decía a alguien por teléfono que fue un tonto por no cruzar antes, porque van a ayudar a los indocumentados que llegaron antes de que empezara este año”, dijo Roberto.

Agregó que la llamada terminó cuando la personas desde Los Ángeles dijo “tú ya vente, ahora a ver aquí cómo le hacemos”.

Pero Roberto opinó que las condiciones para cruzar la frontera son muy distintas a las que ofrecen los traficantes.

“Si es cierto que alguien cruzó en cuatro horas, puede ser, pero es difícil creerlo, porque a mí me tocó una caminata de dos días y no me la acababa. Además, te dicen que no pagas hasta que cruzas, pero ellos no van a perder, ya saben dónde está tu familia, sus teléfonos”, dijo.

Roberto pensó todo el tiempo que lo podrían secuestrar y obligar pagos por su liberación.

Pero dijo sentirse sorprendido porque en el mismo grupo cruzaron unos papás con dos niñas. “¿Te imaginas?, ellos apenas para empezar ya deben $32,000 dólares porque los coyotes no descuentan. Por suerte llegaron bien, pero hay precios muy altos por el Sueño Americano”.