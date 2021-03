California ya inició el periodo de solicitudes de su programa de asistencia para pagar la renta

El Programa de Alivio de alquiler de California COVID-19 ya inició el proceso de solicitudes para que los hogares que califiquen puedan obtener ayuda económica para pagar la deuda atrasada del alquiler y mantener un techo sobre sus cabezas.

De acuerdo con información del programa los propietarios que decidan participar en el programa, pueden obtener de manera directa un reembolso del 80% del alquiler adeudado por un inquilino elegible entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, siempre y cuando el propietario acepte a renunciar al 20% restante de la deuda restante de ese período.

Sin embargo, en el caso que los propietario no quieran participar en el programa y perdonar parte de la deuda, el inquino puede “presentar una solicitud por su cuenta y recibir el 25% del alquiler impago entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021”.

We are taking additional actions to help Californians hurt by the pandemic.

The CA #COVID19 Rent Relief program will help eligible Californians pay past due or future rent & utilities.

Learn more: Visit https://t.co/UsFzgLYZDT or call 833‐430‐2122 pic.twitter.com/2Kkj8Ed8Xr

