Oscar 2021: Conoce a los latinos que buscan la estatuilla

Los premios Oscar 2021 se preparan para lo que será su emisión más atípica hasta la fecha, y es que en medio de la pandemia por coronavirus realizarán su ceremonia más de un mes después de lo planeado. Esta semana ya se dieron a conocer los nominados que competirán en las diferentes categorías y si bien hay algunos que se esperaban, algunos fans se sorprendieron de la poca presencia latina de este año.

La película chilena El agente topo o The mole agent se llevó una nominación en la terna Mejor documental, lo que representa la primera vez que Chile compite en esta categoría. La producción también buscaba la nominación en el rubro Mejor película en habla no inglesa sin embargo no logró hacerse con un puesto.

La historia gira alrededor de un hombre de la tercera edad que es contratado como “detective infiltrado” en un asilo. El atractivo de esta cinta radica en que fue un híbrido entre la ficción y la realidad que viven sus protagonistas. La cinta estuvo a cargo de Maite Alberdi, fue estrenada en el 2020 durante el Festival de Sundance y ha recibido diversos reconocimientos a nivel internacional.

La segunda nominación latina fue para los mexicanos que estuvieron a cargo del sonido en la cinta Sound of Metal. Michelle Couttolenc, Jaime Bakst y Carlos Cortés competirán en el rubro a Mejor sonido. La historia de esta producción gira entorno a la vida de un baterista que deberá enfrentarse a uno de los retos más grandes de su carrera.

Además de ésta, Sound of Metal compite por el Oscar a Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guion Original y Mejor Edición.

Los grandes ausentes en los Oscar 2021

Sin duda la película mexicana Ya no estoy aquí fue una de las que se esperaban entre las nominaciones a Mejor película de habla no inglesa, sin embargo no fue contemplada por La Academia. Esto causó algunas reacciones por parte de los usuarios de las redes sociales.

Por otro lado la guatemalteca La llorona también sorprendió al estar ausente de las nominaciones pues ya se había ganado su lugar en los Globos de Oro, la cual perdió frente a Minari.

Estos son los nominados al Oscar 2021

