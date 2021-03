Dos hispanos mueren al tratar de cruzar por delante de un tren de Amtrak en Fresno

Dos hombres hispanos murieron el lunes cuando el vehículo en el que viajaban fue arrollado por un tren de pasajeros de Amtrak en la ciudad de Fresno.

El fatal accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Maple y Central alrededor de las 10:30 pm del lunes, cuando el auto intentó cruzar las vías a pesar de que los brazos de alerta ya se encontraban abajo indicando que el tren de Amtrak estaba por cruzar.

Las víctimas fueron identificadas como Noé Maravilla, de 27 años, y Juan Ramírez, de 21. Maravilla era el conductor.

El tren que se dirigía de Oakland a Bakersfield llevaba decenas de pasajeros. No hubo lesionados. De acuerdo con un vocero de la Policía entrevistado por el canal local ABC 30, el auto fue arrastrado por el tren varios cientos de metros.

“El conductor alcanzó a ver el auto, pero simplemente no pudo frenar a tiempo”, dijo Felipe Uribe, de la Policía de Fresno, quien aclaró que la información de algunos testigos de que otros autos habían cruzado antes del choque no estaba confirmada.

Según un reporte basado en datos oficiales, 40 personas murieron y 55 resultaron heridas en 2020 en el estado de California por colisiones de trenes con automóviles, por lo que las autoridades piden a los conductores siempre esperar a que los trenes crucen por más lento que parezca su recorrido.

Since 2007, one motorcyclist and two pedestrians have been killed at Shields near Wishon where 5-year-old Anton Solorio died in a train crash on Tuesday.​ https://t.co/gBlr9cJv1X pic.twitter.com/gysUPLzSFH

— ABC30 Fresno (@ABC30) December 3, 2020