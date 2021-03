Six Flags será el primer parque temático de California en reabrir sus puertas el proximo 1 de abril

Después de meses siendo sitios de pruebas de COVID-19 y más recientemente centros de vacunación, los parques de atracciones temáticas de California, uno de los grandes atractivos turísticos del estado dorado, empiezan a hacer sus anuncios de reapertura gracias a la disminución de las tasas de contagio y muerte del coronavirus.

El primero en abrir será el parque de atracciones mecánicas Six Flags Magic Mountain, quienes reabrirán sus puertas en tan solo dos semanas.

De acuerdo con información difundida por los administradores del parque, las instalaciones ubicadas en Santa Clarita abrirán el 1 de abril para los socios y personas con pases de temporada, y a partir del 3 de abril abrirán a todo público.

THRILLS ARE BACK! 🙌🎢 Six Flags Magic Mountain will be reopening WITH RIDES on April 1&2 for Members/Passholders and daily April 3 to the general public! Tickets & reservations will be available online to California Residents only #TheThrillIsCalling #ThrillCapitaloftheWorld pic.twitter.com/UGqujfEUDX

— Six Flags Magic Mountain (@SFMagicMountain) March 18, 2021