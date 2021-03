Arrestan a un maestro latino de Miami por mantener una relación con una estudiante

Un maestro de estudios sociales de una escuela secundaria del sur de la Florida está acusado de mantener una relación sentimental con una estudiante, lo que ha provocado su arresto y su despido por parte del distrito escolar.

El Departamento de Policía de las Escuelas de Miami-Dade arrestó a Rafael Birriel, de 39 años, maestro de la Escuela Secundaria Coral Reef, luego de una investigación sobre conducta inapropiada que involucró a un estudiante.

El distrito escolar dijo que Birriel no tuvo otros problemas en sus 13 años de empleo en las Escuelas Públicas de Miami-Dade.

