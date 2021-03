Muere un anciano al incendiarse su casa de Miami

La población del sur de la Florida está consternada tras saber que un anciano murió en el hospital Jackson Memorial tras el incendio que se registró en su casa el viernes de madrugada. Un bombero de la ciudad de Miami también resultó herido y fue tratado en el lugar por inhalación de humo. Más tarde fue trasladado al hospital, donde aún permanece en condición estable.

Según el teniente Pete Sánchez del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Miami, se dio la alerta del fuego sobre las 2am en una casa situada en la 2320 SW 4th St.

