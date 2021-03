¿El hijo de Brad Pitt quiere quitarse su apellido?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de que se diera a conocer que Angelina Jolie quiere presentar pruebas de abuso doméstico durante la batalla legal que enfrenta contra su ex esposo, Brad Pitt, ahora se ha desatado una nueva polémica en la famosa familia pues Maddox, ha expresado su deseo por quitarse el apellido de su famoso padre y conservar el de su madre.

De acuerdo con el medio Us Weekly el joven de 19 años arremetió en contra del actor en un juicio de divorcio y aseguró que desea quitarse el apellido “Pitt”. Esto ocurrió hace unos días y según la fuente que cita el medio, su testimonio no fue del agrado de su madre. “Maddox no utiliza el apellido “Pitt” en documentos que no son legales, y siempre pone simplemente “Jolie””, dijo la fuente, “él quiere cambiase legalmente su nombre, pero Angelina no lo apoya en esta decisión“.

Este tema no es sorpresa para muchos, pues se sabe que entre Pitt y Maddox no hay una buena relación. En el 2016 se dijo que ambos tuvieron una fuerte discusión que terminó en agresión durante un viaje que realizó la familia, en ese entonces Maddox tenía 15 años. TMZ reportó que el adolescente se interpuso entre sus padres para evitar que el actor agrediera a la actriz, lo que hizo que Pitt se lanzara contra él. Hasta el momento la familia no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema.

La batalla legal entre la ex pareja ha estado vigente durante casi cinco años, si bien ambos ya están oficialmente solteros, la custodia de sus hijos sigue siendo un tema que está en discusión. Se dijo que además de las pruebas que Jolie quiere presentar en contra de Pitt, la actriz también busca que sus hijos menos den su testimonio legal. El problema gira en torno a que Jolie quiere tener la custodia exclusiva de los menores y trasladarse fuera de Estados Unidos con ellos.

Maddox Jolie-Pitt fue adoptado cuando tenía siete meses, en el año 2002. Jolie había pasado tiempo en Cambodia filmando Tomb Raider y fue así como llegó a conocerlo. Él siempre ha sido muy cercano a sus hermanos y su mamá.

