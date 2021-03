Los detalles de la nueva película de Brad Pitt y Margot Robbie

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Damien Chazelle, el director de La La Land (2016) y Whiplash (2014) regresará a la pantalla grande con un nuevo proyecto titulado Babylon el cual ya tiene un elenco que llama la atención. Margot Robbie y Brad Pitt serán los protagonistas de este film, y si quieres saber más, aquí te contamos los detalles de la nueva película de Pitt y Robbie.

Siguiendo los pasos de la nominada al Oscar, Mank y Once upon a time… in Hollywood, la historia se centrará en el cine del pasado, precisamente en la época de 1920, y hablará sobre la evolución del cine mudo a las películas con sonido. Esta es la primera película de Chazelle desde el drama First Man (2018) protagonizada por Ryan Gosling.

Será protagonizada por Brad Pitt, Margot Robbie y el mexicano Diego Calva, este último conocido por su trabajo en series de Netflix y películas como Desenfrenados. Pitt y Robbie darán vida a dos estrellas de Hollywood que pasan por un mal momento en su carrera, por su parte Calva interpretará a un asistente de producción que se abrirá paso por el mundo cinematográfico.

En un principio el papel de Robbie había sido ofrecido a Emma Stone, sin embargo fue reasignado debido a problemas con su agenda. Por su parte, Pitt está siendo muy fiel a su promesa de ser más selectivo con sus papeles, pues luego de trabajar en dos grandes películas (Once Upon a time in Hollywood y Ad Astra) se ha mantenido alejado de los reflectores mientras enfrenta el problema legal con su ex esposa, Angelina Jolie.

De acuerdo con algunos reportes de medios especializados, la producción tiene un presupuesto de $100 millones de dólares.

Se espera que se estrene en diciembre de este año, sin embargo está proyectada para salir a la pantalla grande en enero del 2022. Si bien aún no se tienen muchos detalles visuales, muchos expertos ya la consideran como una de las favoritas para las nominaciones al Oscar de ese año.

El problema legal entre Angelina Jolie y Brad Pitt da un nuevo paso

Así ha crecido Zahara Marley, la hija mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt

Lady Gaga vuelve al cine junto a Brad Pitt