Video doloroso: Hombre castiga brutalmente a un perro con una cuerda y un zapato en Houston

TEXAS – Un video, que fue difundido por un grupo de rescate de animales, captó a un hombre del área de Houston golpeando brutalmente con una cuerda y un zapato a un perro en el exterior de una residencia.

Las imágenes muestran al hombre castigando al perro con golpes una y otra vez al grado de que el animal recibe más de 20 impactos por parte del hombre que lo tiene detenido en el piso.

This video is too difficult to watch. Dog owner now under investigation in beating. ➡️ https://t.co/KQhW64l2ls #hounews @HoustonSPCA pic.twitter.com/971VIuIm59

— Constable Alan Rosen Harris County Pct. 1 (@Pct1Constable) March 22, 2021