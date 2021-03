Cuáles son las claves para saber qué pudo pasar con el tercer cheque de estímulo si aún no lo recibiste

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El gobierno de Estados Unidos comenzó el envió del tercer cheque tan pronto como el presidente Biden firmó el último paquete de estímulo.

Desde el 12 de marzo inició el depósito de pagos directos y desde entonces se han enviado más de 100 millones de cheques electrónicos para que los estadounidenses hagan frente a los daños económicos provocados por la pandemia.

Si aún no ha llegado tu depósito directo por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS), puede deberse a varias razones:

Tu cheque aún no has sido procesado

Si en la herramienta “Get My Payment” del IRS dice “Payment status not available” (Estado de pago no disponible), puede deberse a dos circunstancias: porque el pago todavía no ha sido procesado o porque no calificaste para recibir el cheque de estímulo.

En el caso segundo, debes tener en cuenta que las personas que declararon ingresos por debajo de los $75,000 recibirán la totalidad del pago de $1,400, mientras que quienes ganaron entre $75,000 y $80,000 recibirían un cheque por $700 dólares.

Para el caso de parejas, las que declararon ingresos conjuntos menores a $150,000 obtendrán la totalidad del pago directo de $2,800, mientras que las parejas que suman $160,000 recibirán un cheque de $1,400.

Si la herramienta Get My Payment solicita más información

Si en la herramienta Get My Payment aparece el mensaje “Need more information” (“Es necesaria más información”), esto significa que el pago directo fue devuelto al IRS porque no pudieron entregarlo.

En este caso es necesario ingresar la información bancaria correcta, incluyendo el nombre del banco, el número de cuenta, y el número de ruta bancaria. La herramienta Get My Payment se actualiza una vez por día, por lo que es recomendable esperar 24 horas para comprobar la actualización de la información.

Envío del cheque por correo

Si tu información bancaria no está actualizada o nunca la pusiste en la página del ISR, entonces tu cheque de estímulo será enviado por correo. En ocasiones, incluso si la información bancaria en el archivo es correcta, puede que el IRS envíe el cheque por esa vía.

La herramienta Get My Payment te informará cuando el cheque de estímulo haya sido enviado, sin precisar la fecha exacta en la que será recibido o si será en forma de tarjeta de débito “Economic Impact Payment” o en cheque de papel.

Cambiaste tu residencia y el IRS no tiene la información

Si te mudaste y no actualizaste tu información al IRS entonces debes notificar a la brevedad, ya sea: escribiendo la información correcta en tu declaración de impuestos del 2020; llenando el formulario 8822 o el formulario 8822-B; o mandando una carta con tu información personal, incluyendo tu número del Seguro Social, a la dirección del IRS que figura en tu última declaración de impuestos.

No presentaste declaración de impuestos 2019 o 2020

Si no has hecho ninguna de estas declaraciones, entonces el gobierno no te enviará el pago.

Si presentaste tu declaración del 2019 después de noviembre del 2020, puede que veas un retraso en la entrega por el tiempo que le toma al IRS procesar tu pago de estímulo.

Con información de Telemundo51

