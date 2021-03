Meghan Markle y lo que ha provocado la polémica entrevista Oprah

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Sin duda, Meghan Markle ha sido una de las personas más polémicas de los últimos años, no solo llegó a la realeza británica para romper los rígidos protocolos reales, también partió de la familia real y posteriormente reveló fuertes datos de lo que sucede dentro de la monarquía británica. Sin embargo no a todos les agradó lo que la ex actriz tuvo que decir a Oprah Winfrey a inicios de marzo. Aquí te contamos lo que le ha dejado todo este escándalo.

1. Su popularidad de desplomó

Era de esperarse que la entrevista dejaría muy mal parados al matrimonio, basta con ver los sondeos que se realizaron los días posteriores a la entrevista. Según Forbes la popularidad de Harry y Meghan se desplomó en Reino Unido y nunca había estado tan baja.

2. Reflexión en las redes

Pero no todo fue malo pues en redes sociales muchos se pusieron del lado de la pareja. Según el medio The Independent incluso algunos usuarios británicos confesaron “sentirse avergonzados”. Fue precisamente su declaración sobre “aquel miembro de la familia real” que estaba preocupado por el color de piel de Archie, lo que puso sobre la mesa el debate del racismo en el Reino Unido.

Esto incluso habría originado que se creara el puesto de “especialista de diversidad” para la Reina Isabel II, quien estaría a cargo de mejorar la representación de las minorías y garantizar la protección de sus derechos en el marco de La Firma.

3. Dudan de sus declaraciones

Sin embargo ahora que Meghan y Harry admitieron que no se casaron realmente tres días antes de su boda se está poniendo en duda todo lo demás que se dijo durante la entrevista. “Si Meghan estuvo confundida acerca de la boda ¿Cómo podemos creerle lo demás?”, escribió Sarah Vine para The Daily Mail. Y es que la revelación de que la boda que vio el mundo no fue “verdadera” causó mucha sorpresa, pues los duques de Sussex admitieron que había sido un evento para el mundo.

Por otro lado también están los que creen que Meghan “distorsionó” la realidad pues como comenta The Sun, pudo haber sido “un simple ensayo”. Sean como sean las cosas, el matrimonio se ha hecho cada vez con más enemigos y por lo pronto no parece que paren los ataques para quienes siguen este tema de cerca.

