“Mereces seguir en prisión”, el mensaje de la hermana de Vanessa Guillén a Cecily Aguilar

TEXAS – La hermana de la soldado hispana Vanessa Guillén, quien fue violentamente asesinada en la Base Militar de Fort Hood el año pasado, mostró su frustración con la petición que hizo en corte la mujer acusada de ayudar a descuartizar el cuerpo de Vanessa antes de esconderlo a un costado del Río León.

Cecily Aguilar dijo que los oficiales no le leyeron sus derechos Miranda cuando la interrogaron por primera vez y este miércoles le pidió a un juez federal que no se tome en cuenta su confesión porque fue adquirida ilegalmente.

Según documentos de la corte, los oficiales no le leyeron sus derechos Miranda a Aguilar, de 22 años, al momento que la comenzaron a interrogar el 30 de junio del año pasado.

Los documentos indican que Aguilar estaba siendo interrogada acerca de su novio, el especialista Aaron Robinson, de 20 años, el hombre que durante la investigación fue identificado como una persona de interés en el caso de Guillén.

Aguilar dijo en corte este miércoles que los oficiales le quitaron su teléfono celular y que nadie le dijo que cualquier cosa que dijera podría ser utilizado en su contra en corte.

En una publicación en Twitter la hermana de Vanessa, Guadalupe Guillén, mostró su “coraje” con la petición de Aguilar.

I cannot express the anger we are feeling, but I can say that we will not give up on our fight #VanessaGuillen

Aguilar confessed to the horrific crime and helped to hide it for more than two months seeing us crying for help to find our loved one

You deserve to remain in prison! https://t.co/2LdDD24Xmo

— #JusticeForVanessaGuillen (@itslupeguillen) March 25, 2021