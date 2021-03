Revelan la identidad de la joven que fue drogada, violada y que luego murió en un hotel de Miami Beach

Dos Spring Breakers permanecen tras las rejas sin derecho a fianza después de que la policía los acusara de drogar y violar a una mujer que luego fue encontrada muerta. Dorian Taylor, de 24 años, y Evoire Collier, de 21, ambos de Carolina del Norte, fueron vistos en un video de vigilancia acompañando a Christine Englehardt, de 24 años, al hotel Albion el pasado jueves. Se fueron 40 minutos después, según dicen las autoridades.

Englehardt, que estaba de visita desde Pensilvania, fue encontrada más tarde parcialmente vestida y muerta dentro de su habitación en el hotel.

Oh nothing just out in Miami getting photobombed by rapist murderers 🥴 pic.twitter.com/XUsoDIuDx2

— D. ❄️ (@jahfeelme_) March 23, 2021