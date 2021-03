Arizona pone fin a todas las restricciones por la pandemia tras orden ejecutiva del gobernador

Una nueva orden ejecutiva del gobernador de Arizona ha levantado prácticamente todas las restricciones que aún estaban vigentes en los negocios del estado ante la pandemia del COVID-19.

Bajo la orden emitida este jueves por gobernador Doug Ducey, los bares pueden reanudar operaciones con normalidad, las reuniones grandes de personas pueden realizarse y las mascarillas faciales dejan de requerirse en las localidades donde aún se implementaban.

El gobernador había reabierto los restaurantes, cines y otros negocios al 100% de su capacidad el 5 de marzo.

Today we are in a different spot, and we are also a lot smarter. I’m confident Arizona’s businesses and citizens will continue to act responsibly as we gradually get back to normal. Details on the new phase of mitigation can be found here: https://t.co/JLKsoeAuzU 7/

