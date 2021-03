Pasajero sin camisa trató de abrir la puerta de un avión de Spirit Airlines en pleno vuelo

Un vuelo de Spirit Airlines que se dirigía a Los Ángeles tuvo que desviarse a Denver debido a que un pasajero trató de abrir una puerta del avión el miércoles.

El individuo había salido del baño sin camisa en el vuelo 185 de Spirit Airlines procedente de Cleveland cuando intentó abrir la puerta. Un video grabado por un pasajero muestra cuando el hombre es sujetado por miembros de la tripulación y otros pasajeros.

Video: Shirtless passenger restrained after apparently trying to open an exit door during Spirit Airlines flight from Cleveland to #LAX. https://t.co/Sh6vkEVKX7

— NBC Los Angeles (@NBCLA) March 25, 2021