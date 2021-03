Pasajero orina en su asiento y causa peligroso disturbio en pleno vuelo de Alaska Airlines a Denver

Un hombre que se encontraba en un avión con dirección a Denver y que se negaba a ponerse la mascarilla facial fue acusado por confrontar a la tripulación en un momento de emergencia y orinar en su asiento, de acuerdo con documentos de la corte.

El incidente, reportado este viernes por el canal 9 de NBC en Denver, ocurrió el 9 de marzo en un accidentado vuelo de Alaska Airlines procedente de Seattle y el FBI arrestó al individuo identificado como Landon Grier, de 24 años.

Según el reporte, la asistente de vuelo le indicó numerosas veces al pasajero que debía ponerse la mascarilla facial, pero él se levantó, se sacó el pene y empezó a orinar.

NEW: Landon Grier, 24, of Cañon City is accused of not wearing a mask and then peeing in his seat while on a flight from Seattle to Denver. On top of that, the flight experienced a mechanical issue, prompting an emergency landing. He faces a federal charge. #9NEWS pic.twitter.com/PKvI3BVz1W

