Republicanos de Georgia aprueban amplias restricciones de voto en el estado

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, promulgó el jueves una ley que es una reforma radical de las elecciones estatales patrocinada por los republicanos, que incluye nuevas restricciones a la votación por correo y le da a la legislatura un mayor control sobre cómo se llevan a cabo las elecciones.

Entre otras cosas, la ley requiere una identificación con foto para poder votar en ausencia por correo, luego de que más de 1.3 millones de votantes de Georgia usaran esa opción durante la pandemia de COVID-19.

También reduce el tiempo que las personas tienen para solicitar una boleta de voto en ausencia y limita dónde se pueden colocar las urnas y cuándo se puede acceder a ellas, reportó CBS News.

Los demócratas y los grupos de derechos electorales dicen que la ley privará de sus derechos a los votantes de color de manera desproporcionada.

More: Includes expansion of weekend voting, mandatory on two Saturdays, counties can offer two Sundays. But: for runoffs, early voting is a one week minimum compare to the previous three weeks. https://t.co/jf6GBB4lqm

— Caitlin Huey-Burns (@CHueyBurns) March 25, 2021