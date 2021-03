Republicanos de Arizona empujan leyes para limitar el voto por correo

Los legisladores republicanos de Arizona están proponiendo cambios drásticos en sus sistemas de votación por correo, una medida que se hace eco de la oleada de restricciones electorales avanzadas en las legislaturas controladas por el Partido Republicano en varios estados, después de la derrota electoral del expresidente Donald Trump, reportó NBC News.

Los legisladores republicanos en Arizona han presentado al menos 22 proyectos de ley restrictivos del derecho al voto, según el Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Más de la mitad de las propuestas abordan la votación por correo, con un proyecto de ley particularmente polémico que busca expulsar a los votantes poco frecuentes de la Lista Permanente de Votación Anticipada, o PEVL.

Los votantes de Arizona han estado votando por correo durante 30 años, y la Legislatura liderada por el Partido Republicano creó el PEVL, que envía las boletas por correo automáticamente a los votantes que así lo han pedido, desde 2007.

“Vemos esto como un asalto total a los derechos electorales y las instituciones democráticas en Arizona”, dijo a NBC News Emily Kirkland, directora ejecutiva del grupo de defensa Progress Arizona, argumentando que los mismos legisladores estatales que avanzaban en las restricciones al voto, son los que habían difundido la mentira de Trump sobre el robo de la elección presidencial. “Esto es parte de un patrón”.

Progress Arizona es uno de los varios grupos de presión contra la legislación, y están usando desde vallas publicitarias hasta camisetas para movilizarse contra los proyectos de ley que, según afirman, dificultaría que los votantes, y en particular los votantes de color, se registren para votar y emitan sus votos por correo.

Si bien los republicanos controlan las tres ramas del gobierno estatal, no está claro si estos proyectos de ley pueden llega a la firma del gobernador Doug Ducey, quien ha defendido el sistema de votación por correo del estado en el pasado.

Los legisladores demócratas, así como los principales defensores de los derechos civiles y electorales, han protestado contra las leyes como supresión de votantes en el estado.

Senate Democrats are proud PEVL voters and stand against #SB1485 PEVL purge bill and all attacks on voting rights this session #IHeartPEVL #AZLeg pic.twitter.com/GVYRc0fbnR

— Arizona Senate Democrats (@AZSenateDems) March 15, 2021