Juez elegido por Trump libera a estudiante supremacista de UCLA que estuvo en el asalto al Capitolio

Un juez federal ordenó esta semana la liberación del estudiante supremacista blanco de UCLA que fue parte de los disturbios en el Capitolio, a pesar de ser una persona que puede representar un peligro para la comunidad.

Christian Secor, de 22 años de edad, fue arrestado el mes pasado por el FBI en su casa de Costa Mesa, Condado Orange. El estudiante se dio a conocer por sentarse en la silla de Mike Pence durante el asalto al Capitolio.

A judge just decided to release UCLA college student Christian Secor, who was arrested for his participation at the Capitol Riots, from custody to finish his classes. https://t.co/KSL7eqwXxP pic.twitter.com/mXyusOA2gK

— InMinivanHell (@inminivanhell) March 24, 2021