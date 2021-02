Estudiante de UCLA que se sentó en la silla de Mike Pence en el Capitolio fue arrestado

El FBI anunció el arresto de un estudiante de UCLA (Universidad de California en Los Ángeles), quien fue captado en la silla del vicepresidente Mike Pence durante los disturbios en el Capitolio del 6 de enero.

Christian Secor, de 22 años, fue detenido en su casa de Costa Mesa la mañana del martes por agentes del FBI con asistencia de un equipo SWAT, indicó la vocera del FBI en Los Ángeles, Laura Eimiller. El estudiante de licenciatura se encuentra detenido sin derecho a fianza.

En fotos y videos del lamentable asalto al Capitolio, Secor llevaba una gorra roja de MAGA y una bandera azul con el slogan “America First”. En cierto momento se sentó en la silla que el vicepresidente Pence ocupaba mientras se realizaba la certificación de Joe Biden como nuevo presidente.

Once personas -estudiantes de UCLA– lo identificaron ante las autoridades y Secor ha sido acusado de cinco ofensas federales, incluyendo ayudar a forzar una puerta que era bloqueada por oficiales.

Christian Secor, a 22-year old UCLA student, was arrested by the FBI after 11 people tipped off authorities and identified him as one of the Capitol rioters.

El FBI, al investigar acerca de Secor, descubrió su inclinación y participación en grupos supremacistas blancos, incluyendo los “incels”, descritos como hombres sexualmente frustrados que culpan a las mujeres y promueven violencia en contra de ellas.

De acuerdo con Los Angeles Times, Secor ha sido acusado de incitar al racismo en el campus universitario con comentarios en redes sociales en contra de estudiantes inmigrantes y judíos. El propio diario universitario informó de su arresto.

The FBI arrested a UCLA student suspected of participating in the Jan. 6 riots at the U.S. Capitol, according to the Orange County Register. Christian Secor, a signatory of America First Bruins, was banned from Bruin Republicans. https://t.co/1ZUJJea4kE

— Daily Bruin (@dailybruin) February 17, 2021