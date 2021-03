Vecinos de Miami organizan una vigilia en memoria de la joven drogada, violada y que luego murió en un hotel de la ciudad

Un popular publicista del sur de la Florida, Nick D’Annunzio, organizó una vigilia el viernes por la tarde para honrar la memoria de Christine Englehardt, la joven de 24 años que fue hallada sin vida en la habitación de un hotel de Miami Beach.

El hombre no conocía a la joven, natural de Richboro, Pensilvania, pero admitió que la noticia de su muerte le causó una gran conmoción.

“Christine es la hija, la hermana, la novia, la mejor amiga de todos y mi corazón se rompe por su familia”, dijo el publicista de Tara, INK.

De momento no se han dado a conocer las causas de su muerte, pero la policía señaló que dos “Spring Breakers” de Carolina del Norte la habían drogado y la habían violado justo antes de que muriera.

En las imágenes de las cámaras de videovigilancia se ve a Englehardt necesitando ayuda para caminar dentro del hotel, aparentemente ebria. Iba acompañada de Dorian Taylor, de 24 años, y Evorie Collier, de 21. A ambos los había conocido en South Beach.

A juzgar por el video, los dos jóvenes la acompañaron hasta su habitación. Tras 40 minutos, ambos salieron, sin ella, y no volvieron a aparecer. Más tarde, ella fue hallada muerta en el cuarto del hotel Albion.

Además, de acuerdo al informe policial, los dos jóvenes también le robaron sus tarjetas de crédito, que luego utilizaron para comprar en una tienda cercana de Miami Beach. La policía pudo dar con ellos y fueron arrestados.

These 2 black "men," Evoire Collier and Dorian Taylor, drugged, raped, robbed and murdered this white woman, Christine Englehardt. There will be no national conversation, race will not be mentioned by the media and this tweet may be the only time you hear about it. pic.twitter.com/Jtsy4h7qR5

— Carmine Sabia (@CarmineSabia) March 24, 2021