“No me gusta ser hipócrita”: Lety Calderón responde si podría tener una amistad con Yadhira Carrillo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La guerra de declaraciones entre Leticia Calderón y Yadhira Carrillo parece no tener fin, y es que nuevamente la actriz de ‘Imperio de Mentiras’ habló sobre la relación que mantiene con Juan Collado y su actual esposa.

Durante una entrevista con el programa Suelta La Sopa, la protagonista de ‘Esmeralda’ confesó que su separación con Juan Collado le dolió durante los primeros días, sin embargo, siempre ha tratado de ser pacífica: “Cuando Juan me dejó, a lo mejor el primer mes si fue como ríspido, estaba enojada por supuesto, estaba dolida, me costó un mes“, recordó.

Y fue precisamente por sus dos hijos, Carlo y Luciano, que la actriz ha preferido mantener una buena relación con su ex.

“Yo siempre pensé voy a ver toda la vida Juan porque tenemos dos hijos en común y porque entendí que, si se fue, pues qué podía hacer. Traté de ser una buena esposa, pero no le gustó mi forma de ser, no se dio y no pasa nada“, compartió.

Lety también aseguró que en varias ocasiones le pidió a Collado que se llevara a los niños de vacaciones o a su casa, cosa que sucedió únicamente en una ocasión debido a que uno de sus hijos salió corriendo muy asustado cuando se encontró con Yadhira Carrillo.

“Una vez que fueron a casa de su papá y estaba ella, uno de mis hijos me dijo: ‘mamá me asustó, perdóname, ella iba subiendo las escaleras, la vi y me asustó y corrí’“, detalló la artista.

La estrella de televisión también habló sobre la posibilidad de trabajar o incluso tener una amistad con la originaria de Aguascalientes, asegurando que únicamente lo haría si existiera la necesidad:

“No me gusta ser hipócrita. Si hay la necesidad de hacerlo lo hago”.

Antes de finalizar, destacó que las declaraciones que Yadhira Carrillo ha hecho sobre ella han sido con la intensión de lastimarla, aunque de su parte siempre ha existido respeto.

“Creo que cuando alguien rompe una relación, cuando ha hablado cosas que me han lastimado, sobre todo porque han atacado a mis hijos, no te puedo decir: ‘Ay sí, mañana la pongo en la lista de Navidad’. No, pero lo que sí te puedo decir es que siempre ha habido un respeto de mi hacia ella. Y sí puedo decir que lo que está diciendo es mentira, porque lo que está diciendo es mentira”, sentenció.