¿Qué quería demostrar Demi Lovato al comprometerse con Max Ehrich?

La cantante Demi Lovato sigue abriendo su corazón en público para analizar y reflexionar sobre la azarosa trayectoria vital que ha venido protagonizando en los últimos años. Tras hablar largo y tendido sobre esa sobredosis de 2018 que casi le cuesta la vida, así como sobre el terrible efecto que, en su autoestima, han tenido tradicionalmente las burlas y críticas que le dirigen sus detractores, ahora la estrella de la música ha querido revivir su mediático y breve compromiso matrimonial con el actor Max Ehrich, el cual se produjo el año pasado y sólo duró dos meses.

En conversación con la revista Entertainment Weekly, la cantante de 28 años ha querido hacer referencia a su intensa pero fugaz historia de amor con el artista, que en total se prolongó durante cuatro meses y se vio seguida de una ruptura nada amistosa y marcada por el cruce de acusaciones, para reconocer que su deseo de casarse con Max no sólo respondía al amor que le profesaba. También se explica, como ha revelado la propia Demi, con su necesidad de demostrar al mundo que había alcanzado la estabilidad personal y sentimental tras una etapa de tantos contratiempos.

“Creo que me engañé un poco a mí misma, porque lo cierto es que era lo más típico y seguro, lo esperable. Obviamente, he querido mucho a esa persona, pero creo que dentro de mí había otra intencionalidad, la de demostrar al mundo que estaba bien. Y ahora que vuelvo a estar soltera y que no me he casado, me digo: ‘¿No es esto mucho más empoderador? ¿No estaba buscando en realidad una falsa sensación de seguridad?'”, ha asegurado Demi en su interesante charla con la publicación.

