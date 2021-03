Tragedia en Las Vegas: niño de 2 años y bebé de dos meses mueren en incendio en una casa

En una de las mayores desgracias del año en Las Vegas, un niño de 2 años y un bebé de solo dos meses murieron a consecuencia de un incendio ocurrido la mañana del martes.

Los bomberos del Condado Clark respondieron al incidente en la cuadra 6500 de Caddington Avenue, al este de Las Vegas, alrededor de las 10 am y apagaron el fuego luego de unos 30 minutos. Sin embargo, no pudieron evitar la tragedia; ellos creen que el fuego se inició cerca de la habitación de los pequeños.

Two children were found dead after a house fire in the east Las Vegas Valley on Tuesday, according to the Clark County Fire Department.

READ MORE: https://t.co/JchaeGpGHx pic.twitter.com/hRwilCbs1i

— FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) March 30, 2021