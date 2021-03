Niñera es acusada de la muerte de un niño de Las Vegas que sufrió fractura de cráneo

Una mujer de 22 años que realizaba labores de niñera fue acusada en Las Vegas por la muerte de un niño de 5 años, en un terrible incidente ocurrido el 11 de marzo.

La mujer identificada como Lauren Courtney, quien trabajaba para la familia tres veces por semana, pateó y le dio de puñetazos a Ryan James Peralto en una casa localizada sobre South Jones Boulevard en Las Vegas.

Según documentos de la corte divulgados en los medios de comunicación locales, la mujer le dijo a la Policía que tal vez se encontraba muy enojada y que no recordaba haber maltratado al niño.

Pero según el reporte policíaco, un video de seguridad muestra a la mujer jalando al niño de un brazo hacia el baño mientras lo patea y lo golpea, mientras el niño llora y se queja del dolor.

Ella les llamó a los padres del niño para decirles que él no se encontraba bien. El niño, quien fue llevado a un hospital donde murió al día siguiente, sufrió fractura de cráneo, hemorragia cerebral y daño de órganos internos, pero la causa de su fallecimiento aún no se ha hecho oficial.

According to court records, Lauren Courtney was granted bail on the condition she stay away from the family and stay out of trouble. Her next court date was set for May 18.https://t.co/aPsEbZfCpE

— FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) March 25, 2021