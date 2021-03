Arrestados tres jóvenes latinos acusados de matar a una menor en Miami hace dos años

La policía del condado de Miami-Dade ha confirmado el arresto de tres jóvenes hispanos relacionados con el caso de un asesinato a menor hace casi dos años.

Gabriela Aldana, de 17 años, estaba en un estacionamiento abarrotado cuando alguien abrió fuego desde un automóvil en mayo de 2019 y la golpeó en la cabeza. La policía dice que Aldana no era el objetivo previsto.

Yondeivis Wongden-Hernández, de 26 años, ahora enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado. Mientras que Randy Rodríguez-Fernández, de 21 años, y Carlos Paterson-Torres, de 29, están siendo acusados de ser cómplices de estos hechos.

Todo ocurrió en los exteriores del popular Hookah Palace, entre la Coral Way y la avenida 122, y los hechos conmocionaron a la sociedad del sur de la Florida.

On May 24, 2019, Gabriela Aldana was shot and killed. Today, detectives from our Homicide Bureau have arrested three individuals in connection to her murder. Thank you our investigators and @KathyFndzRundle for helping us bring justice to her family.

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) March 30, 2021