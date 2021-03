Arrestan a un hombre hispano en Miami que violó y disparó a un niño de 12 años

La policía del condado de Miami-Dade ha arrestado a un hombre en relación con el secuestro, agresión sexual y tiroteo a un niño de 12 años. El sospechoso es Aliex Santiesteban, de 43 años, que ahora enfrentas varios cargos de agresión sexual con arma mortal, secuestro de un niño menor de 13 años e intento de asesinato.

El menor fue agredido sexualmente y baleado durante el fin de semana y quedó temporalmente ciego después de que una bala lo golpeara en la mandíbula y le saliera por el otro lado de la cabeza.

El niño pudo salvar su vida pero continúa recuperándose en el hospital Jackson Memorial y se desconoce su condición médica actual.

“El niño dice que no pudo ver en el momento del disparo. Había perdido la vista y estaba usando su sentido del tacto para tratar de encontrar un camino para buscar ayuda”, explicó el portavoz del Departamento de Policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta.

Un hombre, identificado como Johnny, explicó que encontró al niño vagando solo y llorando el sábado por la mañana, cerca del Foodland Market, entre la 37 avenida y la 47 calle del noroeste del condado de Miami-Dade.

UPDATE: 12-year old boy who was abducted, raped & shot- snuck out of his home over the weekend to go over a friend’s house… even using pillows atop his bed to trick his parents. The brutal attack happened during his walk back home in the overnight hours. @WPLGLocal10

— Terrell Forney (@TerrellWPLG) March 29, 2021