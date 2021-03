Britney Spears lloró durante dos semanas tras el estreno de su documental

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Este martes Britney Spears, la princesa del pop, ha roto por primera vez su silencio acerca del documental “Framing Britney”, producido por el New York Times sin su consentimiento o implicación para analizar el acoso mediático que ha soportado a lo largo de su carrera, en especial durante la crisis nerviosa que sufrió en torno a 2008, y la legitimidad de la tutela legal a la que aún vive sometida.

La cantante ha admitido que se sintió “avergonzada” por el contenido de la comentadísima producción, a pesar de que tristemente esté más que acostumbrada a que se “especule” acerca de sus asuntos más privados y a que se le juzgue y observe constantemente. “No he visto el documental, pero por lo que he leído del mismo, me sentí avergonzada por la atención que han puesto en mí. Lloré durante dos semanas y bueno…. ¡¡¡¡Todavía lloro a veces!!!!”, ha explicado en su cuenta de Instagram.

A estas alturas, Britney ha aprendido a lidiar con la presión y recurre al baile, creando coreografías que comparte a menudo en las redes sociales, para tratar de mantener la cordura.

“He estado expuesta toda mi vida actuando delante de la gente. Se necesita mucha fuerza para confiar en el universo y mostrarte realmente vulnerable porque siempre he sido juzgada… insultada… y ridiculizada por los medios de comunicación… y lo sigo siendo al día de hoy. El mundo sigue girando y la vida continúa, y nosotros seguimos siendo frágiles y sensibles como personas”, ha señalado la artista para intentar que sus seguidores comprendan la situación en que se encuentra.

Britney Spears también ha admitido que no es ni mucho menos “perfecta”, pero insiste en que sólo quiere “transmitir bondad” a los demás: “Hago lo que puedo a nivel espiritual conmigo misma para intentar mantener mi propia alegría… amor… y felicidad. ¡¡¡La danza me proporciona alegría todos los días!!! No estoy aquí para ser perfecta… lo perfecto es aburrido”, concluyó.

