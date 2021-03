Jaime Lozano respalda a Martino y le “pega” a Vela

Jaime Lozano, entrenador de la selección sub-23 de México que clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se pronunció al respecto de la polémica que año tras año surge en torno a la figura de Carlos Vela y su participación o no en alguna competencia importante para el Tri. Tajante, Lozano se limitó a decir que comulga con los “valores” de Gerardo Martino, director técnico de la selección mayor. Una declaración que prácticamente acaba con la posibilidad de ver a Vela en Tokio.

#LAFC Jaime Lozano, once again, was asked about Carlos Vela becoming a member of @miseleccionmx U 23. He did not denied a chance, but said that he was in the same line as Gerardo “Tara” Martino. In other words, Vela will most likely stay in Los Angeles.

