Cuatro personas, incluyendo un niño, mueren en tiroteo masivo en la ciudad de Orange, California

Cuatro personas murieron, incluyendo un niño, en un tiroteo ocurrido la tarde del miércoles en un complejo de oficinas y negocios en la ciudad de Orange, en el área de Los Ángeles.

Se trata del tercer tiroteo masivo en un lapso de poco más de dos semanas luego del ataque a los spas del área de Atlanta y la matanza en un supermercado de Boulder, Colorado. Contando los tres tiroteos el saldo es de 22 muertos.

La Policía de Orange -ciudad localizada junto a Anaheim y Santa Ana, en el Condado Orange- respondió a una llamada a las 5:30 pm por disparos con arma de fuego en el 202 de W. Lincoln Ave.

WATCH: Police vehicles are seen at the scene of a shooting at a business complex in Orange, California. At least four people have been reported killed. pic.twitter.com/LV3YcrPz9i

— CBS News (@CBSNews) April 1, 2021