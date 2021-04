Técnico de Raúl Jiménez no apurará el regreso del mexicano

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El mexicano Raúl Jiménez sigue recuperándose de la lesión de fractura craneal que tuvo en noviembre pasado en un duelo de su equipo, Wolverhampton, vs. Arsenal.

Pese a no estar apto para jugar partidos, Jiménez estuvo junto al Tricolor en la primera parte de la gira de México por Europa. No solo vio la derrota 0-1 vs. Gales sino que también estuvo entrenando, apartado para evitar contacto físico, en el mismo espacio que lo hicieron los seleccionados mexicanos en Cardiff.

Con respecto a su participación en la concentración, el entrenador de los Wolves, Nuno Espírito Santo, comentó: “Estuvo bien. Fue algo que pensamos que es útil, que él sea parte de la selección nacional, que tenga un poco de tiempo con sus compañeros, son sus amigos. Las personas necesitan estar cerca unas de otras. Todo el mundo estaba realmente preocupado por Raúl”.

¿Cuándo regresará Jiménez?

La lesiones de craneo son muy graves, por lo que el cuerpo técnico de los Wolves no forzarán un regreso anticipado del jugador mexicano sino hasta que tenga el alta médica. Así lo sentenció Espírito Santo: “Dejemos la decisión a los médicos porque es una situación grave en la que no podemos permitirnos ningún tipo de error. Ha podido progresar lentamente y mostrar a todos que está listo, pero tenemos que ser pacientes y seguir los protocolos médicos. Aún no podemos estar 100% seguros de cuándo regresará, pero las señales son positivas”.