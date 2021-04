Hijo de ancianos asiáticos los defiende con machete en mano de ladrones en Oakland

Cuatro hombres asaltaron esta semana a una pareja asiática en la ciudad de Oakland, antes de que un hijo de la pareja apareciera con un machete en mano para perseguir a los ladrones.

El incidente ocurrió el 29 de marzo cuando los ancianos regresaban a su casa después de ir de compras al supermercado. El video fue publicado por una reportera de ABC en el área de la Bahía que ha estado documentando los ataques contra adultos mayores de origen asiático.

𝗢𝗮𝗸𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗠𝗮𝗻 𝗨𝘀𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗰𝗵𝗲𝘁𝗲 𝗧𝗼 𝗦𝗰𝗮𝗿𝗲 𝟰 𝗥𝗼𝗯𝗯𝗲𝗿𝘀 𝗪𝗵𝗼 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 𝗛𝗶𝘀 𝗘𝗹𝗱𝗲𝗿𝗹𝘆 𝗣𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝘀 ⠀ This couple in their 70’s got home f/ the grocery store Monday afternoon when they were approached by 4 men

Los ladrones se llevaron una cadena de oro y un celular, entre otros objetos, y luego subieron a un auto para escapar.

They grab the woman’s gold chain & then reach into the man’s pockets & take keys and a cell phone.

The son told me he heard his mom screaming so he ran out barefoot w/the machete.

He is furious (rightfully so) & says nothing’s ever going to change.

(2/3) #StopAAPIHate pic.twitter.com/P3tEQXhlQH

— Dion Lim (@DionLimTV) April 2, 2021