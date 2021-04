Mujer de San Diego que vivía como reina recibe 15 años de prisión por estafar a casi 500 inversionistas

Una mujer de San Diego que acumuló impresionante riqueza a costa de inversionistas a los que estafó durante siete años en un “esquema Ponzi” fue sentenciada a 15 años de prisión. Es la mayor estafa de su tipo en la historia del distrito.

Gina Champion-Cain, dueña de restaurantes y bienes raíces, organizó el esquema de estafa a gran escala, obstruyó a la justicia y destruyó evidencia de investigadores federales en San Diego, dijeron las autoridades judiciales en un comunicado.

La mujer de 57 años se declaró culpable el 22 de julio de 2020 admitiendo que había acumulado más de $370 millones de dólares de casi 500 inversionistas a los que engañó con la promesa de usar su dinero para realizar préstamos de alto interés a empresarios que buscaban licencias de licores en California.

Pero ella y sus cómplices utilizaron los fondos para pagarles a otros inversionistas previos en el esquema de fraude piramidal y también para financiar sus propias empresas y su costoso estilo de vida, incluyendo autos de lujo, joyas, viajes y suites para ver juegos de los Padres y los Chargers.

Para mantener las estafas, ella y otros conspiradores fabricaron documentos, falsificaron firmas y crearon cuentas falsas de correo electrónico, impidiendo que los inversionistas estafados pudieran descubrir que estaban siendo engañados.

I'm a big supporter of women in sports and business, but not women like local #ponzi #conartist Gina Champion-Cain who stole millions $$ from friends & associates in #SanDiego. Now she'll have 15 years in federal prison to think about how we should treat our friends. pic.twitter.com/5RE1t2fSOy

— Dan Goese 🄳🄿🄶 (@dan_goese) April 2, 2021