Ponche a Georgia: MLB le quita el Juego de Estrellas por ley que dificulta el voto a las minorías

Las Ligas Mayores de Béisbol anunciaron este viernes que el Juego de Estrellas que iba a realizarse este verano en Atlanta será cambiado de sede debido a la nueva ley del estado de Georgia que restringe el acceso de minorías para votar en las elecciones.

El comisionado del béisbol Rob Manfred dijo que la decisión fue “la mejor forma de demostrar nuestros valores como deporte”, mientras la alianza de jugadores expresó su apoyo a la decisión acusando el intento de marginar en el voto a comunidades de minorías en Georgia, un estado tradicionalmente republicano que fue ganado por los demócratas en las pasadas elecciones tanto para presidente como para senadores.

La ley fue calificada como “una atrocidad” por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

La ley S.B. 202 impulsada por legisladores republicanos fue firmada esta semana por el gobernador de Georgia e incluye provisiones como limitar los días para realizar el voto adelantado y requerir licencia de manejo para recibir una boleta de votación, además de prohibir que se les dé agua o comida a las personas en las filas para votar, las cuales pueden tomar varias horas según elecciones recientes en Georgia.

La franquicia de los Atlanta Braves lamentó la decisión, pero dijo que apoya la igualdad de oportunidades para votar.

Tras la noticia, varias personalidades del deporte aplaudieron la decisión de MLB, incluyendo Magic Johnson y LeBron James.

I want to applaud and extend a thank you to @MLB Commissioner Rob Manfred for moving the All Star Game out of Georgia following the Governor’s signing of the new restrictive voting law. Way to be a leader and take a strong stance!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) April 2, 2021