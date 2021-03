Biden: la ley restrictiva del voto de Georgia es “una atrocidad”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La aprobación de una nueva ley en Georgia que restringe el acceso al voto para los residentes del estado redefinió un debate nacional sobre el derecho al voto en los términos dictados por el expresidente Trump.

La ley que restringe el voto en el estado de Georgia fue aprobada sólo meses después de que Donald J. Trump intentara anular la victoria del presidente Biden en el estado, está muy en línea con las falsas afirmaciones de Trump de que la ampliación del acceso de los votantes había provocado un fraude masivo y, a su vez, su derrota.

Biden condenó la ley como “antiestadounidense” y “Jim Crow en el siglo XXI”, en referencia a las normas que institucionalizaron la segregación racial en EE.UU. a finales del siglo XIX.

The Republican efforts to block Americans from voting are sick, pernicious, and despicable. pic.twitter.com/bWTnxfYimt — President Biden (@POTUS) March 25, 2021

“Es una atrocidad”, dijo Biden a los periodistas fuera de la Casa Blanca. “Si quiere alguna indicación de que no tiene nada que ver con la justicia, nada que ver con la decencia, aprobaron una ley que dice que no se puede proporcionar agua a las personas que hacen fila mientras esperan para votar. No necesitas nada más para saber que esto no es más que un castigo, diseñado para evitar que la gente vote “.

Biden advirtió de que la reforma de Georgia perjudicará sobre todo a los votantes afroamericanos.

“Entre las partes escandalosas de esta nueva ley estatal, la jornada de votación acaba temprano, por lo que los trabajadores no podrán emitir su sufragio después de sus turnos. Añade restricciones rígidas para votar en ausencia, lo que denegará el voto a innumerables electores “, siguió.

“Y convierte -apuntó Biden- en delito proporcionar agua a los votantes mientras esperan en la cola; unas colas que los responsables republicanos han creado reduciendo el número de centros de votación en el estado, de manera desproporcionada en barrios negros”.

Nuevo proyecto de ley federal ampliaría el derecho al voto

La ley que restringió el derecho a votar en Georgia se produce cuando los demócratas en el Senado intentan aprobar una legislación federal sobre el derecho al voto, la llamada For The People Act o HR1.

El proyecto de ley de 791 páginas, conocido como For the people (para el pueblo) o HR1, marcaría el comienzo de cambios históricos que facilitarían la votación, promulgarían nuevas leyes de financiación de campañas y acabarían con la manipulación partidista de los distritos del Congreso. La legislación fue aprobada por la Cámara de Representantes a principios de este mes.

Biden instó al Congreso a dar su visto bueno a esa norma y a la ley por el progreso del derecho al voto John Lewis (por el congresista y defensor de los derechos civiles con el mismo nombre, fallecido en 2020) porque ambas normas, en su opinión, protegerán el derecho al voto de todos los estadounidenses.

Los republicanos controlan 30 de los 50 parlamentos estatales del país y, en las últimas semanas, han aprobado o están considerando más leyes que restringen el derecho al voto, lo que se produce después de que en las elecciones de noviembre pasado se alcanzara un récord de participación de electores.

Con información de The New York Times y Agencia EFE