Pillan a un comisionado de Miami en un club nocturno ilegal y después del toque de queda

Todo se ha sabido gracias a la cámara de video corporal de uno de los oficiales encargados de hacer cumplir el código municipal en la ciudad de Miami. Los hechos involucran a un club nocturno ilegal y al comisionado Alex Díaz de la Portilla.

En las imágenes se ve como el oficial electo se acerca junto a varios refuerzos de la policía que, supuestamente, estaban ahí para vigilar que las discotecas cumplieran con el toque de queda.

En el video se escucha cómo la empleada Suzann Nicholson habla con Díaz de la Portilla. “Supongo que está representando el rostro de la ciudad con las actividades sin licencia”.

“No, no, no”, dice el comisionado que llevaba una mascarilla con el anagrama de la ciudad de Miami. A su lado había un oficial retirado.

El comisario la corrige. “No asuma. La ciudad no tiene nada que ver aquí”, le recrimina. En ese momento, Díaz de la Portilla la insta a que se dedique a sus asuntos.

“Haga lo que tiene que hacer, vaya a donde tenga que ir y lo solucionaremos después”, puntualiza él.

¿Qué estaba haciendo un funcionario electo aquí, en un club sin licencia, después del toque de queda de Covid-19 que apoyó abiertamente el año pasado?

🚨First look at the body-cam video🚨#Miami commissioner Alex Diaz de la Portilla dealing with police & code enforcers citing this pop-up nightclub as unlicensed, unpermitted & post-Covid curfew

Despite days of requests, it’s not publicly released as of this writing @WPLGLocal10 pic.twitter.com/bHBuV9SY2e

— Glenna Milberg (@GlennaWPLG) April 2, 2021