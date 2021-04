Gobernador de Florida bajo fuego por “jugar a la política” con las vacunas de COVID-19

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, rechazó agresivamente el martes un informe del programa de CBS “60 minutos” que sugería que inicialmente hizo un trato para distribuir vacunas COVID-19 en un condado del sur de Florida en las farmacias Publix Super Markets, porque Publix hizo una donación a su comité de acción política.

El programa “60 Minutes” que salió al aire el domingo estableció una conexión entre una asociación de vacunas de Florida con las tiendas Publix y una contribución de $100,000 dólares al comité político de DeSantis.

DeSantis advirtió sobre “consecuencias” no especificadas por el informe que salió al aire el domingo por la noche en CBS, mientras la cadena defendió la veracidad de la historia en un comunicado.

El reporte de CBS se centró en el lanzamiento de la vacuna en el condado de Palm Beach y también sugirió que la distribución de la vacuna en Florida en general había favorecido a los ricos y bien conectados.

CBS dijo en un comunicado obtenido por primera vez por The Washington Post que Publix era la “única” farmacia con vacunas contra COVID-19 para personas mayores en la población general del condado de Palm Beach, en el mes de enero.

How the wealthy cut the line during Florida's frenzied vaccine rollout https://t.co/Pwjdy701la

CBS destacó que el programa se centró en el área de Glades del condado de Palm Beach, donde la mayoría de los residentes negros e hispanos debían conducir durante 25 millas si tenían un automóvil “o tomar un largo viaje en autobús” hasta el Publix más cercano para poder vacunarse contra COVID-19.

Agregó que las vacunas COVID no llegaron a Glades hasta fines de febrero para CVS y mediados de marzo para Walgreens, “mucho después de que el gobernador comenzara a distribuir la vacuna con Publix el 21 de enero”.

CVS y Walgreen distribuyeron vacunas a hogares de ancianos a través de programas federales, razón por la cual los comentarios de DeSantis sobre estas compañías no se incluyeron en el programa, agregó CBS.

El gobernador de Florida dijo en una declaración: “CBS y 60 Minutes tienen un libro de jugadas: mentir con impunidad, difamar a sus oponentes políticos y editar engañosamente los hechos que destripan sus narrativas falsas y partidistas. CBS y 60 Minutes están dedicados a dejar la verdad en la sala de montaje.”

En su tuit, DeSantis incluyó un video de Daily Caller que dice: “Vea: CBS y @ 60Minutes excluyeron contexto del gobernador de Florida, Ron DeSantis, en el que explica los pasos que tomó su gobierno para tomar la decisión de asociarse con Publix en la distribución de vacunas. La versión de 60 minutos es la primera, seguida de la respuesta completa de DeSantis.”

CBS and 60 Minutes have a playbook: lie with impunity, smear their political opponents and deceptively edit out facts that eviscerate their bogus, partisan narratives.

CBS and 60 Minutes are dedicated to leaving the truth on the cutting room floor. https://t.co/uuadVOXFVE

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 7, 2021