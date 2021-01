Denuncian que Publix solo ofrece vacunas en los condados donde ganó el gobernador de Florida

Hay un profundo malestar en Florida porque no hay vacunas, a pesar de una gran parte de la población es de la tercera edad. Pero la situación podría ser aún más lamentable y es que los condados que votaron por el actual gobernador Ron DeSantis se podrían beneficiar con más dosis, mientras que los que no votaron por él, como el condado de Miami-Dade, están viendo una escasez de medicinas en los supermercados Publix, que se ha sumado la iniciativa para vacunar a la población.

Lo reporta la publicación CL Tampa Bay que dice que hasta el jueves por la mañana, 105 tiendas Publix ofrecían un número limitado de vacunas a personas de 65 años o más en los condados de Bay, Citrus, Collier, Escambia, Flagler, Hernando, Marion, Okaloosa, Santa Rosa, St. Johns, Volusia y Walton.

@AllenLEllison This level of corruption and racial discrimination needs to stop! We need vaccines made available to all areas, not just Republicans. And vaccine distribution should not be a perk for a large PAC donation! https://t.co/3znCQSs83Y

— Mom of Dogs for Biden (@BerryJamMom) January 16, 2021