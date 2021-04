Legisladores californianos buscan subir impuestos a armas y municiones tras recientes tiroteos masivos

Legisladores del estado de California avanzaron este martes en una propuesta para imponer un nuevo gravamen sobre la venta de armas y munición en el estado. Los nuevos impuestos se usarían para aumentar la financiación de programas de prevención de violencia. La propuesta llega después de tiroteos masivos en Orange, Boulder (Colorado) y el área de Atlanta.

La legislación que proponen los asambleístas demócratas Marc Levine (del condado de Marin) y Buffy Wicks (de Oakland), aplicaría a los establecimientos minoristas un impuesto especial de $25 dólares por la venta de cada arma nueva y un impuestos aún no determinado sobre la venta de municiones para recaudar millones de dólares que ayuden a financiar el Programa californiano de Intervención de la Violencia (CalVIP), según un comunicado de Levine.

“La violencia armada no terminará por sí sola”, dijo Levine al Comité de Seguridad Pública de la Asamblea durante una audiencia el martes y publicó después en Twitter. “Debemos tomar medidas responsables para poner fin a la crisis de salud pública que es la violencia con armas de fuego en nuestro estado, en nuestra nación”, añadió.

Gun violence will not end on its own. We must take responsible action to end the public health crisis that is gun violence in California and in our country. #AB1223

Thank you @BuffyWicks for co-authoring this important bill.

More: https://t.co/81popQQbu6 pic.twitter.com/O8w6xYDsR1

— Assemblymember Marc Levine (@AsmMarcLevine) April 7, 2021