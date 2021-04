Policía de Los Ángeles dice que ya se han reportado más de 3,000 robos en casas y edificios en el año

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó la tarde del jueves que desde el inicio del año se han reportado ya más de 3,000 robos en casas y edificios en la ciudad de Los Ángeles.

En un mensaje del LAPD publicado en Twitter se le pide al público mirar y compartir un video en el que se muestran varios robos captados con cámaras de seguridad para que “ojalá tú o los tuyos no se conviertan en la siguiente víctima”.

Since January 1st, there have been over 3,000 reported burglaries in the City of LA. Please watch, and share this video, so that hopefully you, or one of your loved ones, won’t become the next victim. pic.twitter.com/PcI8zu2h1Q

— LAPD HQ (@LAPDHQ) April 9, 2021