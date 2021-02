Perros robados a Lady Gaga son entregados en estación de Policía de Los Ángeles

La Policía de Los Ángeles informó que los perros de la artista Lady Gaga que fueron secuestrados el miércoles por la noche en Hollywood han sido recuperados y están a salvo.

Un vocero de la división de robos y homicidios del LAPD dijo que una mujer llevó a los dos bulldogs franceses a la estación de policía de Olympic Community, muy cerca del centro de Los Ángeles, alrededor de las 6 pm.

Se desconoce si la entrega de los perros tiene alguna relación con la recompensa de $500,000 dólares ofrecida por la artista tras el violento robo captado en video.

Both of Lady Gaga’s dogs have been turned in to a local police station, and they have been safely reunited with Lady Gaga representatives. https://t.co/c5Z5QMa944

Representantes de Lady Gaga luego confirmaron la identidad de los perros en la estación.

La mujer que entregó los perros no tiene relación con el robo, dijo el capitán Jonathan Tippett.

My beloved dogs Koji and Gustav were taken in Hollywood two nights ago. My heart is sick and I am praying my family will be whole again with an act of kindness. I will pay $500,000 for their safe return. Email KojiandGustav@gmail.com to contact us. pic.twitter.com/3NY9u7Mw2K

— Lady Gaga (@ladygaga) February 26, 2021