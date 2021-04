Qué mantras te ayudan a superar tus miedos e inseguridades

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El miedo y la inseguridad son el mayor obstáculo de la felicidad, pero con ayuda de los mantras, estos se pueden superar para lograr tus metas, aseguró el destacado astrólogo de la India y estratega de vida Hirav Shah.

En este sentido, dijo que el mantra que siempre debes recordar es el siguiente: “Celebro mis victorias, acepto las pérdidas y mantengo la pasión por lo que podría ser posible”.

El enemigo más temible del ser humano son sus propios miedos que son subproducto de la inseguridad, la cual, solo está en la imaginación, comentó el especialista según el sitio Newsroompost.com. Añadió que el miedo es la respuesta física a una inseguridad mientras que la ansiedad es una respuesta psicológica y estas fobias no se desarrollan en un día, sino a lo largo del tiempo.

“Tememos a lo desconocido, estamos inseguros acerca de lo que no podemos controlar o influir”, comentó el astrólogo. La fuente de los miedos puede estar la incertidumbre que genera no saber lo que sucederá en el futuro o en algún trauma de nuestro pasado, como quiera que sea, una vez que llega ese sentimiento no hay vuelta atrás.

Sin embargo, Shah afirma que existe la posibilidad de superar esos miedos e inseguridades.

Cómo superar los miedos, según el astrólogo

Lo primero es ubicarnos en el ahora, es decir, contar las cosas buenas que nos suceden durante el transcurso del día. Si no encuentras alguna recuerda que vives y que tu corazón permite que estés en el mundo.

En segundo lugar, debemos imaginarnos qué sucedería si dejáramos de existir. La verdad es que no pasará nada. El mundo no se detiene y salvo la ausencia de tu cuerpo, no hay ningún cambio. De acuerdo con Shah es importante saber que no hay persona tan importante cuya ausencia implique que el mundo se detenga.

Y el tercer paso es imaginarse que ya no estás y pensar cómo reaccionarían las personas que conoces. ¿Cuántos de ellos te recordarían después de seis meses? ¿Por qué habrías de llorar por el mundo que no llora por ti? Reflexionar sobre este tema te ayudará a ser más intrépido y superar tus miedos rápidamente.

Cuando neutralices tus miedos puedes dar el siguiente paso para alcanzar tus metas. El astrólogo dijo que debemos aprender a aceptarnos a nosotros mismos y dar la bienvenida a los obstáculos de la vida, ya que son ellos los que nos abrirán las oportunidades si las cosas no van bien.

Las personas exitosas no temen su lento ascenso al éxito, no se desaniman fácilmente, no se preocupan por las fallas que tienen y saben que los fracasos son parte de su historia. Si bien les pega en el ego no obtener resultados después de realizar el trabajo duro, tienen la energía suficiente para seguir corriendo en medio del dolor.

La inacción solo engendra miedo y dudas, por lo que hay que entrar en “modo de acción” para generar confianza y coraje. “Si quieres vencer el miedo y lograr tus metas, no te sientes en casa y lo pienses, anda y busca algo qué hacer”, concluyó.

