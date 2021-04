Autoridades acusan al sospechoso del mortal tiroteo en Texas e identifican a víctimas

El hombre sospechoso de matar a una persona y herir a varias más de gravedad el jueves en un tiroteo en Bryan, Texas, se encuentra detenido con una fianza que ha sido incrementada a $2.2 millones de dólares.

Larry Bollin, de 27 años, fue arrestado la tarde del jueves luego de haber perpetrado el tiroteo en la empresa de gabinetes Kent Moore. El sospechoso se presentó ante un juez este viernes vía remota.

La juez Celina Vásquez, del Precinto 4 del Condado Brazos, le dijo al sospechoso que ha sido acusado de asesinato y este viernes también de intento de asesinato capital. Del total de la fianza, $1.2 millones de dólares corresponden al cargo de asesinato y $1 millón al de intento de asesinato.

Aún se desconocen las razones del tiroteo, pero familiares del sospechoso le dijeron al canal local ABC13 que Bollin tenía una disputa con compañeros de trabajo y pidieron no juzgarlo hasta no conocer todos los hechos.

Here is the booking photo of Larry Bollin, 27 year old from Grimes County. Charged with Murder and being held on $1,000,000 bond. More charges may possibly be filed tomorrow. pic.twitter.com/kKQPspEPGQ

Este viernes fue identificada la persona que perdió la vida en el tiroteo. Se trata de Timothy Smith, de 40 años. Entre las personas que fueron heridas se encuentra un oficial de la Patrulla de Caminos de Texas identificado como Juan Rojas Tovar, baleado cuando trataba de detener al atacante. Se encuentra en condición crítica.

JUST IN: Texas DPS has identified the trooper who was shot yesterday after pursuing the suspect in the mass shooting in Bryan, Texas.

Texas Highway Patrol Trooper Juan Rojas Tovar remains in the hospital in critical condition but he is stable.

READ MORE: https://t.co/XzhenW3O66 pic.twitter.com/WeBdnkABC6

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) April 9, 2021