Tiroteo en un lugar de trabajo deja seis baleados y por lo menos un muerto en Texas; cuatro luchan por sus vidas

HOUSTON – En el día que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció órdenes ejecutivas para tratar de reducir la violencia con armas de fuego en el país, se reportó un tiroteo que dejó a una persona muerta, cuatro heridas en condición crítica y un herido en condición estable este jueves en Bryan, Texas.

Bryan es una población ubicada a unas 100 millas al noroeste de Houston.

El tiroteo ocurrió en la compañía de gabinetes Kent Moore que se encuentra en una zona industrial de esta zona metropolitana cercana a la Universidad Texas A&M, sobre la cuadra 300 Stone City Drive a eso de las 2:30 p.m.

Several people are injured in a shooting in Bryan, Texas, police say. The suspect is still at large. https://t.co/lcL6uyGLTx

— CNN Breaking News (@cnnbrk) April 8, 2021